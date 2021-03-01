Son dakika! Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasında yalnız yaşayan 101 yaşlı vatandaş ziyaret edildi
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Son dakika! Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasında yalnız yaşayan 101 yaşlı vatandaş ziyaret edildi

01.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:38
Son dakika! Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasında yalnız yaşayan 101 yaşlı vatandaş ziyaret edildi

Son dakika haberleri... Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırıkkale'deki köy ve mahallelerde yalnız yaşayan 101 yaşlı vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ziyaret edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırıkkale'deki köy ve mahallelerde yalnız yaşayan 101 yaşlı vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda başlatılan çalışma ile jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan tüm köy ve mahallelerde tespit edilen yalnız yaşayan ve bakacak kimsesi bulunmayan vatandaşlar ziyaret edilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 196 köy ve mahallede belirlenen 75 yaş üzeri yalnız yaşayan toplam 101 vatandaş, köylerde rutin faaliyet icra eden Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince salgın tedbirleri de dikkate alınarak ziyaretler gerçekleştirilerek varsa ihtiyaçları gideriliyor.

Ekipler ayrıca, kış dönemi dolayısıyla meydana gelebilecek soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Vatandaşlar da yapılan ziyaretlerden dolayı duydukları memnuniyeti aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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