Son dakika! Kırıkkale'de ev yangını

Son dakika gündem haberi... Kırıkkale'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çalılıöz Mahallesi 533. Sokak'ta iki katlı bir evin ikinci katında Hasan Özmen'ne ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın dolayısıyla evde hasar oluştu.

Öte yandan, ev sahibi Özmen, evde bulunan 80 bin lirasının hırsızlar tarafından çalınarak evinin yakıldığını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen