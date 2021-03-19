Son dakika: Kırıkkale'de down sendromlu çocuklar, seyir terasından balon uçurdu
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Son dakika: Kırıkkale'de down sendromlu çocuklar, seyir terasından balon uçurdu

19.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:42
Son dakika: Kırıkkale'de down sendromlu çocuklar, seyir terasından balon uçurdu

Edinilen son dakika haberine göre Kırıkkale'de düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar, Çeşnigir Kanyonu'ndaki cam seyir terasından balon uçurdu.

Kırıkkale'de düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar, Çeşnigir Kanyonu'ndaki cam seyir terasından balon uçurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde bulunan Çeşnigir Kanyonu'nda 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların gazetecilerin mikrofonlarını alarak duygularını paylaşması renkli görüntülere sahne oldu.

Sezer çifti, daha sonra çocuklarla cam seyir terasından balon uçurdu. Bu sırada 2 çocuk, Vali Sezer'e konuşması için mikrofon tuttu.

Down sendromlu çocukları yıl boyu hatırladıklarını ancak bu günü vesile bilerek etkinlikte bir araya geldiklerini anlatan Sezer şöyle konuştu:

"Bu çocuklardan mutluluk, güzellik nasıl olur, onların saf ve temiz duygularından bugün kendi nasibimizi aldık. İnsanoğlu doğduğu andan itibaren dünya hayatında değişik şeylerle karşılaşıyor ama bu çocuklarımız doğduğu andan itibaren yaşamları boyunca tertemiz kalıyorlar. Bizlerin de bunların sayesinde insanlığımızı, insanlığın getirdiği güzellikleri görme imkanımız oluyor. Herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir aileyiz. İnşallah sağlıklı ve mutlu bir şekilde ailemizde daha çok etkinliklerimiz olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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