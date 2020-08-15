Son dakika! Kırıkkale'de bazı alanlarda ateş yakmak yasaklandı
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Son dakika! Kırıkkale'de bazı alanlarda ateş yakmak yasaklandı

Son dakika haberleri: Kırıkkale'de Kent Ormanı, Tokuş Sultan Mesire Yeri ve Bahşılı Mesire Alanında 31 Ekim 2020 tarihine kadar ateş yakmanın yasaklandığı bildirildi.

Son dakika! Kırıkkale'de bazı alanlarda ateş yakmak yasaklandı
15.08.2020 13:36 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:39

Kırıkkale'de Kent Ormanı, Tokuş Sultan Mesire Yeri ve Bahşılı Mesire Alanında 31 Ekim 2020 tarihine kadar ateş yakmanın yasaklandığı bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklıklarının yüksekliği ve kuru ot/çalı miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu bildirildi. Açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından il/ilçe sınırları içerisindeki ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel mülkiyete konu araziler de dahil) yerler için mangal, semaver, ateş yakılabilecek yerlerin ve yasak olan Osman Kanununun 76'ncı maddesinin D bendi göz önünde bulundurularak 'Kent Ormanı, Alişeyhli köyündeki Tokuş Sultan Mesire Yeri, Bahşılı mesire Alanında 31 Ekim 2020 tarihine kadar ateş yakmak yasaklanmıştır. Bu alanlar haritaya da işlenerek belirli yerlere asılacaktır" denildi.

"Mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek"

Bazı alanlarda da ateş yakmanın da saatle kısıtlamaya tabii tutulduğunun bildirildiği açıklamada, "Ormanlık alanlarda komisyonca belirlenmiş olan mangal, semaver, ateş yakılabilecek yerler Karaahmetli Tabiat Parkı ve Celal Bayar Piknik Alanı belediye anons sisteminde duyurulacaktır. Ormanlık alanlar ile bu alanların civarında izin verilen Karaahmetli Tabiat Parkı ve Celal Bayar Piknik Alanı (kamp yerleri hariç) 31 Ekim tarihine dek mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmemesine, orman alanları içerisinde mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi tüm kolluk kuvvetleri tarafından sağlanacaktır. Kurallara uymayanlara idari ve yasal işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Tüm ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştır"

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada son olarak şu ifadeler yer aldı:

"Kırıkkale ili sınırları içerisinde bulunan hasadı yapılmış tarım arazilerinin temizlik amacıyla anız yakmanın zararlarının anlatılması ile ilgili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, anız yakmayla ilgili idari yaptırımların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygulanmasına, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda yangına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi, yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin mülki idare amirlerince ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirli bir süreyi kapsayacak şekilde kısıtlanabileceği hükmüne göre 31 Ekim 2020 tarihine kadar tüm ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştır. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması sağlanacaktır." - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

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