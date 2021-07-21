Son dakika... Kırıkkale'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Son dakika 3. sayfa haberine göre Kırıkkale'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Kırıkkale'de alacak verecek meselesinden dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de alacak verecek meselesinden dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi 599. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda S.K. (27), sol dizinden tabancayla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan S.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı kavganın yapıldığı alanda inceleme yaptı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay