Son dakika! Kırıkkale'de 2 yolcunun koronavirüslü çıktığı otobüsteki 31 kişi karantinaya alındı
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Son dakika! Kırıkkale'de 2 yolcunun koronavirüslü çıktığı otobüsteki 31 kişi karantinaya alındı

13.02.2021 08:00 | Son Güncelleme: 13.02.2021 08:04
Son dakika! Kırıkkale'de 2 yolcunun koronavirüslü çıktığı otobüsteki 31 kişi karantinaya alındı

Son dakika haber: KIRIKKALE'de jandarma kontrol noktasında durdurulan otobüsteki 2 yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tüm yolcular ve 2 şoför karantinaya alındı.

KIRIKKALE'de jandarma kontrol noktasında durdurulan otobüsteki 2 yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tüm yolcular ve 2 şoför karantinaya alındı.

Artvin'den Antalya'ya giden Resul Özdemir yönetimindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsü, saat 04.30 sıralarında Sasun-Kırıkkale yolundaki jandarma kontrol noktasında durduruldu. Pandemi kurallarınca yapılan HES Kodu sorgulamasında 2 yolcunun sistemde koronavirüs testi pozitif olarak görüldü.Jandarma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine noktaya gelen sağlık ekipleri tarafından otobüsteki yolcuların ateşi ölçüldü. Yolcu otobüsü, içerisindeki 31 kişi ile koronavirüs testi için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirildi. 31 kişiye koronavrüs testi yapıldıktan sonra 2 kişinin test sonuçlarının da pozitif çıkması üzerine, tüm yolcular ve şoförler Yüksek Öğrenim Kurumu Kredi ve Yurtlar Kurumu Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 2 yolcuya da 4 bin 50'şer TL ceza kesilirken, otobüs firmasına 4 bin 50 TL para cezası ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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