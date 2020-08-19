Son Dakika | Kırıkkale'de 1,5 milyonluk iş makinesi yandı
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Son Dakika | Kırıkkale'de 1,5 milyonluk iş makinesi yandı

Son dakika habere göre Kırıkkale'de taş ocağında çalışma yaparken motor kısmından alev alarak yanmaya başlayan 1,5 milyon lira değerindeki iş makinesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son Dakika | Kırıkkale'de 1,5 milyonluk iş makinesi yandı
19.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:45

Kırıkkale'de taş ocağında çalışma yaparken motor kısmından alev alarak yanmaya başlayan 1,5 milyon lira değerindeki iş makinesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale'nin merkez Karacalı köyünde faaliyet gösteren bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiralık olarak çalıştığı belirlenen ve kazı işlemi yapan 1.5 milyon lira değerindeki iş makinesi çalıştığı esnada motor kısmından yanmaya başladı. Operatörün araçtan inerek kurtulduğu olay sonrasında alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan iş makinesine müdahale etti. Ekskavatör ismi verilen ve kazı işlemi yapan iş makinesindeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı. İş makinesinde büyük çapta maddi hasar oluştu. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

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