Son dakika! Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi 2021 yılında 2 bin 771 olaya müdahale etti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2021 yılında 2 bin 771 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kısa süre içerisinde yüzlerce olaya ulaşan itfaiye ekiplerinin, kendini her geçen gün geliştirdiği belirtildi.

Gelişen teknolojik imkanların birçoğuna sahip olan itfaiyenin, yangın, trafik kazaları, doğal afetler, su baskınları, patlama, çökme, mahsur kalma olaylarına müdahale ettiği aktarılan açıklamada, "İtfaiye ekiplerimiz, pratikliğini her geçen gün artırarak çalışmalarına devam ediyor. Yıl boyunca 2 bin 771 olaya müdahale eden ekiplerimiz, 146 evin baca temizliğini gerçekleştirdi. Su baskınlarına karşı 101 ev ve iş yerinde su çekmesini gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da şunları kaydetti:

"İtfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olmakla beraber, aynı zamanda büyük sorumluluk gerektiren bir iş. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız, bu görevlerini yerine getirirken hayatlarını hiçe sayarak, canla başla çalışmaktadırlar. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarımıza başarılar diliyorum."

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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