Son Dakika: Kırgızistan uluslararası uçuşları başlatmaya hazırlanıyor
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Son Dakika: Kırgızistan uluslararası uçuşları başlatmaya hazırlanıyor

Bir son dakika haberine göre Kırgızistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının stabil hale gelmesi durumunda ilk etapta, Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları başlatacağı bildirildi.

Son Dakika: Kırgızistan uluslararası uçuşları başlatmaya hazırlanıyor
28.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:40

Kırgızistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının stabil hale gelmesi durumunda ilk etapta, Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları başlatacağı bildirildi.

Başbakan Kubatbek Boronov, 20 Mayıs'tan beri yasak olan uluslararası uçuşlara ilişkin yaptığı açıklamada, Başbakan Birinci Yardımcısı Almazbek Baatırbekov'un başında olduğu koronavirüs ile mücadele karargahının uluslararası uçuşların başlatılması için karar aldığını söyledi.

Son bir haftada Kovid-19 vakalarının görülme sıklığı ve yaygınlığında istikrar gözlemlendiğini ancak elverişli bir durumdan söz etmek için henüz çok erken olduğunu ifade eden Boronov, "Ülkede epidemiyolojik durum stabil olursa uluslararası uçuşları başlatabileceğiz. İlk etapta uçuşlarımız Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olacak. Dışişleri Bakanlığı çalışmaları başlattı." dedi.

Boronov, salgınla mücadele durumunun Issık ve Celalabad bölgelerinde sorunlu olduğunu, hükümetin durumu iyileştirmek için büyük gayret gösterdiğini aktardı.

Ülkede salgının başladığı 18 Mart'tan bu yana 33 bin 844 kişiye virüs bulaştı, 22 bin 296 kişi iyileşti ve 1329 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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