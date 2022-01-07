Son dakika! Kırgızistan Meclisinde, Kazakistan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi - Haberler
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Son dakika! Kırgızistan Meclisinde, Kazakistan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi

Son dakika! Kırgızistan Meclisinde, Kazakistan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi
AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kırgızistan'ın Kazakistan'a asker göndermesinin yolunu açan tezkere, Kırgızistan Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kırgızistan'ın Kazakistan'a asker göndermesinin yolunu açan tezkere, Kırgızistan Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu, Kırgız askerlerin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamında Kazakistan'daki durum nedeniyle asker gönderilmeyi içeren tezkereyi görüşmek için olağanüstü toplandı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un onayıyla Bakanlar Kurulu tarafından Meclis'e sunulan ve Meclis Genel Kurulunda tartışmaya yol açan tezkerenin görüşmesine, kapalı oturumda devam edilmesine karar verildi.

Daha sonra Kırgızistan'ın Kazakistan'a asker göndermesinin yolunu açan tezkere, büyük çoğunlukla kabul edildi.

Böylece geçen hafta yemin ederek görevine başlayan 7. Dönem Meclis, ilk kararını almış oldu.

Öte yandan Meclis merdivenlerinde toplanan bir grup, Kırgızistan'ın Kazakistan'a asker göndermesinin yolunu açan tezkereyi protesto etti.

Kırgızistan'ın, KGAÖ Barış Gücü kapsamında Kazakistan'a 150 asker göndereceği bildirilmişti.

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AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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