Son dakika! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
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Son dakika! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

10.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:38
Son dakika! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Bir son dakika haberine göre Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, iki ülke arasında ticaret hacminin artırılması için Türk yatırımlarının Kırgızistan'a gelmesini umut ettiklerini söyledi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, iki ülke arasında ticaret hacminin artırılması için Türk yatırımlarının Kırgızistan'a gelmesini umut ettiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kazakbayev, Çavuşoğlu ile görüşmelerinde çoğunlukla ekonomiyi ele aldıklarını belirtti.

Bu yıl ve gelecek yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkartmak için çaba sarf edeceklerini vurgulayan Kazakbayev, "Türk yatırımlarının Kırgızistan'a gelmesini umut ediyoruz." dedi.

Türk tarafına, Kırgızistan Türkiye Yatırım Fonu'nun kurulması teklifinde bulunduklarını söyleyen Kazakbayev, "Kırgızistan'da Rusya-Kırgızistan Yatırım Fonu var. Nisan ayında Macaristan-Kırgızistan Yatırım Fonu açılacak. Türkiye ile bu konuyu konuşmaya başladık. Her iki tarafta da niyet var." diye konuştu.

Kazakbayev, yaz aylarında Kırgızistan'da yapılması planlanan Issık Göl Yatırım Forumu'na Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı beklediklerini dile getirdi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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