Son dakika! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan'a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz"
10.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:24
Son dakika haber: Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan'a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz"
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan'a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur