Son dakika! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan'a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan'a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz"

10.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:24
Son dakika! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev:

Son dakika haber: Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan'a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz"

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan'a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Cahit Özkan Pervin Buldan Fahrettin Altun
Magazin Alişan Nükhet Duru Serdar Ortaç Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Osman Erbaş Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan'a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:24:32. #1.15#
title