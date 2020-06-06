Son Dakika: Kırgızistan'da Kovid-19 vakaları TİKA'nın yaptırdığı hastanede tedavi görüyor
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Son Dakika: Kırgızistan'da Kovid-19 vakaları TİKA'nın yaptırdığı hastanede tedavi görüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) başkent Bişkek'te inşa ettiği Kırgızistan-Türkiye Dostluk Hastanesi, Kovid-19 vakalarınının tedavisi için kullanılmaya başlandı.

Son Dakika: Kırgızistan'da Kovid-19 vakaları TİKA'nın yaptırdığı hastanede tedavi görüyor
06.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:01

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) başkent Bişkek'te inşa ettiği Kırgızistan-Türkiye Dostluk Hastanesi, Kovid-19 vakalarınının tedavisi için kullanılmaya başlandı.

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, koronavirüs ile ilgili gelişmeleri anlatırken, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 38 artarak 1974'e, taburcu olanların sayısının 20 artarak 1360'a yükseldiğini açıkladı.

Son bir günde 5 bin 50 test yapıldığını ve hastanelerde 592 hastanın tedavisinin sürdüğünü söyleyen Üsenbayev, hükümetin desteği ile yerli şirketlerin maske ve antiseptik üretimine hızlı bir şekilde başlaması gerektiğini vurguladı.

Bu arada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) başkent Bişkek'in batısında inşa ettiği ve Kovid-19 hastaları için tedavi etmek üzere geçici olarak kullanımı için devrettiği tam donanımlı 52 yatak kapasiteli Kırgızistan-Türkiye Dostluk Hastanesi hasta kabul etmeye başladı.

22 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği Kırgızistan'da 20 Mart'tan itibaren ibadete kapalı olan camilerin 8 Haziran'da açılmasına izin verildi.

Maske takmanın ve sosyal mesafeye uymanın zorunlu olduğu ülkede, kalabalıkların olaşabileceği iş yerleri ve sınır kapıları kapalı tutuluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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