Son dakika: Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikle kutlandı
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Son dakika: Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikle kutlandı

Son dakika: Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikle kutlandı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kırgızistan'da Türk ve Kırgız öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kırgızistan'da Türk ve Kırgız öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk İlkokulunda kutlama programı düzenlendi.

Programa, Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, Büyükelçiliği müşavirleri, Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yetkilileri ile öğrenci velileri katıldı.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen şartlarına uygun düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kırgızistan milli marşı okundu. Programda şiirler okundu, cimnastik, çeşitli dans ve sahne gösterileri gerçekleşti.

Burada konuşan Müsteşar Noyan, çocukların ve katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin 101'inci açılış yıl dönümünü tebrik etti.

Noyan, çocukların sevinç ve mutluluğuna ortak olduklarını belirterek "Çocukluğun değerini bilin. Okumayı ve oyunu sevin. Size armağan edilen emanetleri yüceltin. Doğru ve çalışkan kalın." dedi.

Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaktan onur ve gurur duyduklarını ifade eden Noyan, TBMM'nin 101 yıldır tüm hain saldırılara karşı dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

Noyan, bu okulda okuyan çocukların vatanına ve milletine hayırlı evlat olabilmesi için yaptığı katkılardan dolayı öncelikle velilere, eğitim müşavirine, okulun yöneticisi ve öğretmen kadrosuna teşekkür etti.

"Gelecek nesillerimize güçlü, gelişmiş bir ülke bırakacağımıza inancımız tamdır"

Günün anlam ve önemini belirten Eğitim Müşaviri Harun Karcı da "Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güveninin en büyük göstergesidir." dedi.

Karcı, Türk milletinin, cumhuriyetin en önemli kuruluş felsefesi olan "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün anlam ve önemini çok iyi kavramış bir millet olduğunu vurgulayarak "Gelecek nesillerimize çok daha güçlü ve gelişmiş bir ülke bırakacağımıza olan inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Bayramların milli ve manevi değerlerle sorumlulukları da hatırlattığını söyleyen Bişkek Türk Okulu Müdürü İlknur Yenal, "Demokrasi, insan hakları, bağımsızlık, ulusal egemenlik ile vatan ve bayrak sevgisi korunması gereken çok önemli milli değerlerimizdendir." dedi.

Programın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün "Çanakkale Şiirleri" Seslendirme Yarışması'nda birinci olan 5-B sınıfı öğrencisi Türkü Su Karaoğlan'a ödülü takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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