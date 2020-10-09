Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar...
09.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:01
Gelen son dakika haberine göre Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkentte olağanüstü hal ilan etti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkentte olağanüstü hal ilan etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur