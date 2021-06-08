Son dakika haberleri! Kırgız Cumhurbaşkanı Caparo Türkiye'yi ziyaret edecek

Son dakika haberler: Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin Beşinci toplantısı vesilesi dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin Beşinci toplantısı vesilesi dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-11 Haziran 2021 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin Beşinci Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Japarov'un riyasetlerinde, 9 Haziran 2021 tarihinde Ankara'da icra edilecektir. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve Kırgız Cumhuriyeti'yle stratejik ortaklık ilişkilerimizin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı