Son dakika... Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat dövüldü
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Son dakika... Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat dövüldü

Son dakika... Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat dövüldü
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da kiraladığı otomobille kaza yapan kişi, firma sahipleri tarafından tekme tokat dövüldü.

DİYARBAKIR'da kiraladığı otomobille kaza yapan kişi, firma sahipleri tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, kiraladığı otomobille kaza yaptı. Oto kiralama firmasına giden bu kişiden hasarın karşılanması istendi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Firma çalışanı 4 kişi, kaza yapan kişiyi tekme tokat dövdü. Çevredekiler olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Firma çalışanları otomobile binip bölgeden ayrılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOGRAFLI


Son dakika... Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat dövüldü
Son dakika... Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat dövüldü
Son dakika... Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat dövüldü
Son dakika... Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat dövüldü
Son dakika... Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat dövüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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