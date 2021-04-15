Son dakika: Kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 98 bin lira ceza
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Son dakika: Kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 98 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel
Son dakika: Kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 98 bin lira ceza

Son dakika haberler... BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathaneye yapılan polis baskınında, kısıtlamayı ihlal edip, oyun oynayan 25 kişiye toplam 98 bin 475 lira para cezası uygulandı.

BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathaneye yapılan polis baskınında, kısıtlamayı ihlal edip, oyun oynayan 25 kişiye toplam 98 bin 475 lira para cezası uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Ulus Mahallesi Ormanlar Caddesi üzerinde, kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen polis, adrese baskın düzenledi. Kısıtlamayı ihlal eden 25 kişinin kıraathanede sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayıp, oyun oynadığı tespit edildi. Kıraathanedeki 25 kişiye, 3 bin 989'ar liradan toplam 98 bin 475 lira para cezası uygulandı. Kıraathane ise belediye ekiplerince mühürlendi.


Son dakika: Kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 98 bin lira ceza
Son dakika: Kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 98 bin lira ceza
Son dakika: Kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 98 bin lira ceza
Son dakika: Kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 98 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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