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Son Dakika | Kimya sektörünün temmuz ihracatı 1 milyar 586 milyon dolar

Son dakika ekonomi haberi: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörünün ihracatı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 gerilerken, hazirana göre yüzde 11 artarak 1 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son Dakika | Kimya sektörünün temmuz ihracatı 1 milyar 586 milyon dolar
06.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:27

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörünün ihracatı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 gerilerken, hazirana göre yüzde 11 artarak 1 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, sektörün 7 aylık ihracatı 10,15 milyar dolara ulaştı.

Irak, temmuz ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Irak'ı, ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, İtalya, İsrail, Romanya ve İran takip etti.

Irak'a yapılan kimya ihracatı geçen ay 97 milyon 192 bin dolar olarak gerçekleşti. Irak'a en çok plastikler ve mamulleri, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, eczacılık ürünleri, yıkama müstahzarları, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, muhtelif kimyasal maddeler, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, gübreler, yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler ve anorganik kimyasallar ihraç edildi.

Yılın 7 ayında en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise Hollanda, Almanya, Irak, İtalya, ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Romanya ve Belçika olarak belirlendi.

Temmuzda en çok plastikler ve mamulleri ihraç edildi

Geçen ay kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 588 milyon 783 bin 979 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada 196 milyon 179 bin 519 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler bulunurken, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun ihracatı 138 milyon 214 bin 524 dolarla üçüncü sırayı aldı.

İlk 10'da yer alan diğer sektörler ise anorganik kimyasallar, eczacılık ürünleri, kauçuk, kauçuk eşya, muhtelif kimyasal maddeler, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, yıkama müstahzarları ve organik kimyasallar oldu.

"Özellikle Latin Amerika bölgesinde sektörümüze yönelik fırsatlar var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün temmuz ayında gerçekleştirdiği ihracatın yaklaşık 1,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Temmuzda haziran ayına göre yüzde 11 artış gerçekleştiğini kaydeden Pelister, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzün 7 aylık ihracatı ise 10 milyar doları aştı. 7 aylık dönemde de ikinci sektör olmayı başardık. Temmuz ayında ABD, hem ikinci ülke olarak hem de ilk 10 ülke içinde yüzde 56,30 ile en çok artış sağlayan ülke olarak öne çıkıyor. Özellikle Latin Amerika bölgesinde sektörümüze yönelik fırsatlar var. İKMİB olarak düzenlediğimiz ticaret heyetleri ile bu fırsatlardan yararlanmaları için ihracatçılarımızı satın almacılarla buluşturuyoruz. Gelecek için ülkemize ve sektörümüze yönelik umudumuz ve beklentimiz pozitif. Ekonomik göstergeler de bu umudumuzu artırıyor. Bizler de üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sektörümüzün pandemi sonrasında oluşacak talebi karşılamak adına hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla dijital dönüşüm ilkeleri doğrultusunda yüksek katma değerli ürün yatırımlarına öncelik vermeliyiz. Devletimizin de kimya sektörümüzde yapılacak yatırımlara teşvik ve destek vermesini bekliyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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