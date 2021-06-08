Son dakika haberi | Kimse Yok mu Derneği davasında karar açıklandı
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Son dakika haberi | Kimse Yok mu Derneği davasında karar açıklandı

Son dakika haberi | Kimse Yok mu Derneği davasında karar açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Yardım adı altında para toplayıp, FETÖ'nün kasasına aktaran Kimse Yok mu Derneği yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada karar çıktı.

Yardım adı altında para toplayıp, FETÖ'nün kasasına aktaran Kimse Yok mu Derneği yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti 25 sanık hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl arasında değişen oranda ceza kararı verirken, 12 sanığın ise beraatine hükmetti.

Yardım adı altında para toplayıp, FETÖ'nün kasasına aktaran Kimse Yok mu Derneği yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarının bulunduğu binada görülen duruşmada 25 sanık hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası kararı verildi. Davada 12 sanık beraat ederken, 1 sanık vefat ettiği için dava düşmesine hükmedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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