SON DAKİKA! Fahrettin Koca aşı açıklaması! Kimler öncelikli aşı olacak? Çin Aşısı ne zaman başlayacak? Coronavac aşısı nasıl detayları!
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SON DAKİKA! Fahrettin Koca aşı açıklaması! Kimler öncelikli aşı olacak? Çin Aşısı ne zaman başlayacak? Coronavac aşısı nasıl detayları!

13.01.2021 19:24 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:33
SON DAKİKA! Fahrettin Koca aşı açıklaması! Kimler öncelikli aşı olacak? Çin Aşısı ne zaman başlayacak? Coronavac aşısı nasıl detayları!

Koronavirüs konulu Bilim Kurulu sona erdi. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı ve aşı takvimi gündemde olan detayları aşıladı! Peki, Kimler aşı olacak? Çin Aşısı ne zaman başlayacak? Koronavirüs Aşısı nasıl olacak, randevu nasıl alınır?

Yarın sabah itibariyle Türkiye'de aşılar vurulmaya başlayacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Koronavirüs aşısı ile ilgili tüm detayları açıkladı! Fahrettin Koca, " Normal, eski hayatımıza dönebilmek için herkes mutlaka aşı olmalı!

İşte detaylar!

KİMLER AŞI OLACAK? İŞTE FAHRETTİN KOCA AŞI AÇIKLAMASI SON DAKİKA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, küresel salgının durdurulacağı ilk gün olarak 14 Ocak 2021'i işaret etti. Devlet büyüklerimizin aşılanmasının örnek teşkil edeceğini belirten Fahrettin Koca, ilk aşıyı canlı yayında kendisi oldu! Coronavac aşısı için güvenli diyen Fahrettin Koca, %90lık bir güvenlik oranı verdi.

  • Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Aşılar isme tahsis eidlecek ve başkası kullanılmayacak.
  • Aşı, ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak!
  • Bilim Kurulu'nun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacak
  • Koronavirüs aşısı ilk olarak öncelikli olan kişilere yapılacak.
  • Aşılama sistemi randevu ile olacak. Randevular Aşıla uygulamasından ya da MHRS sistemi üzerinden yapılacak.
  • Son 6 ay içerisinde Koronavirüs geçirenler aşı olamayacak.
  • Çin aşısı, öncelikli olarak kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanacak.
  • Aşı olacak öncelikli kişiler, daha önceden Koronavirüs olmamalı! Ayrıca daha önceden bir aşı deneyince denek olarak bulunan kişilere de Coronavac aşısı yapılmayacak!
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