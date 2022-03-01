Son dakika... Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

KİLİS (AA) - Kilis'te 2017'de sınır hattında mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili FETÖ hükümlüsü, dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.O.A. ve avukatı ile sanık M.Ş. ve H.O'nun avukatları katıldı.

Duruşmada, patlamada yaşamını yitiren mühendisin kardeşi Muzaffer Akcan ve avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada 1. Hudut Alay Komutanlığı ve TOKİ'ye müzekkere yazıldığını ve istenilen belgelerin geldiğini hatırlattı.

Sanık M.O.A, daha önceki beyanlarını tekrar ederek, adli kontrol şartının ve yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasını talep etti.

M.O.A'nın avukatı da müvekkilinin yurt dışındaki eğitiminin aksamaması için yurt dışına çıkma yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

Sanık H.O'nun avukatı ise dosyanın vekaletini yeni aldığını belirterek, yazılı savunmayı daha sonra mahkemeye sunacaklarını aktardı.

Patlamada yaşamını yitiren mühendisin yakınlarının avukatı ise gelen güvenlik prosedürüne ilişkin belgelerde inşaat mahallindeki güvenliğe ilişkin tedbirlerin nasıl ve ne şekilde alınacağının açıkça belirtilmesine rağmen bunun sahada uygulanmadığının görüldüğünü belirtti.

Mahkeme heyeti, olayda başka sorumluluğu tespit edilen ya da edilecek olanlarla ilgili gereğinin yapılması için başsavcılığa yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, maktulün psikolojik problemleri ve akli melaikelerinin araştırılması hususundaki talebin reddine karar vererek duruşmayı 12 Nisan'a erteledi.

Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken, aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.