Son dakika! Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

KİLİS (AA) - Kilis'te 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği sınır hattındaki mayın patlamasıyla ilgili, FETÖ hükümlüsü, dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık eski kurmay yarbay M.O.A. ile sanık G.İ'nin avukatı katıldı.

Duruşmada, patlamada yaşamını yitiren mühendisin kardeşi Celal Akcan ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanının geçen ay yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun geldiğini hatırlatması üzerine M.O.A, raporla ilgili söyleyeceklerinin olmadığını belirtti.

Hakkındaki yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasını isteyen M.O.A'nın talebi reddedildi.

Patlamada yaşamını yitiren mühendisin kardeşi Celal Akcan ve avukatı da dosyada eksiklikler bulunduğunu ve yargılanmayan şüphelilerin olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, 1. Hudut Alay Komutanlığı ve TOKİ'ye bazı bilgilerin sorulmasına ve olayda başka sorumluluğu tespit edilen ya da edilecek olanlarla ilgili gereğinin yapılması için başsavcılığa müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hayatını kaybeden mühendis Mehmet Akcan'ın yakınlarının avukatı Ömer Kılıç, "Yargılanan sanıklar dışında kusuru ya da ihmali kim varsa yargılanması ya da haklarında soruşturma açılması noktasında mahkeme ara karar tesis etti. Biz mahkemenin vereceği karara şimdiden sonsuz saygı duyacağımızı net bir şekilde ifade ediyoruz. Başından beri sık elenip sık dokunan bir mahkeme." dedi.

Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken, aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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