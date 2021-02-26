Son dakika! Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 yabancı uyrukludan biri tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Kilis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 Suriye uyrukludan biri tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 Suriye uyrukludan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretiyle uğraşanların yakalanması ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kilis çevre yolunda durdurduğu bir araçta 11 bin 937 uyuşturucu hap ele geçirdi, Suriye uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.N. tutuklandı, M.A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz