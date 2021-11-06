Son dakika: Kilis'te, uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Kilis'te, uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika: Kilis'te, uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre KİLİS'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

KİLİS (DHA) - KİLİS'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen 9 şüphelinin Kilis ve Gaziantep'teki 11 adresine savcılık kararıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 1 tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler; A.A., G.E., O.B., N.K., M.E.D., E.A., M.C.D., A.M.M. ve M.D., çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri
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