Son Dakika | Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika gündem haberi: KİLİS'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

KİLİS'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik polis ekipleri operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ile 2 tabanca ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, M.K., H.V., İ.B., H.İ.A., M.M., Ü.A. ve S.K. tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu