Son dakika! Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
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Son dakika! Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Son dakika! Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğini bozan sokak satıcılarına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Ekipler, 29 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 28 uyuşturucu operasyonunda 70,35 gram metamfetamin, 67 gram bonzai, 6 Captagon hap, 1 hassas terazi ve 1 pompalı av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika! Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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