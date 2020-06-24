Son Dakika: Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberine göre Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
24.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:14
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Yusuf C. idaresindeki 27 L 8910 plakalı otomobil, Resul Osman Dağı Sosyal Tesisleri'nde park halindeki 79 DA 580 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan İsmail Çelik (47), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA