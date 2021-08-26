Son Dakika | Kilis'te şüpheli ölüm

Bir son dakika haberine göre Kilis'te yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Kilis'te yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yedi Aralık Mahallesi'nde kiracısı 69 yaşındaki Ö.Ç'den iki gündür haber alamayan A.T. eve girdi.

Ö.Ç'yi yatak odasında yüzüstü hareketsiz halde bulan A.T, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Ö.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz