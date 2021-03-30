Son Dakika | Kilis'te sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak
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Son Dakika | Kilis'te sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kilis'te sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak

Son dakika haberi: Kilis Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararının, 12 Mayıs'a kadar uzatıldığı bildirdi.

Kilis Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararının, 12 Mayıs'a kadar uzatıldığı bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kilis'te Kovid-19 salgınının önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021'e kadar ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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