Son Dakika | Kilis'te silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı - Haberler
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Son Dakika | Kilis'te silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Son Dakika | Kilis'te silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

Son dakika haberler: Kilis'te hayvan çiftliğinde bir kişiyi silahla yaraladıkları ve iki kişiyi darbettikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kilis'te hayvan çiftliğinde bir kişiyi silahla yaraladıkları ve iki kişiyi darbettikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Mücahitler Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğinde bir kişinin silahla yaralandığı ve iki kişinin de darbedildiği ihbarı üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından olaylara karıştığı tespit edilen şüpheliler C.A, A.K, A.A, A.S, A.F, A.F, H.A, M.G. ve M.Y. "Silahla kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zorla alıkoyma ve yağma" suçlarından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye sevk edildi.

Son Dakika | Kilis'te silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

Son Dakika | Kilis'te silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

Son Dakika | Kilis'te silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Jandarma, Hisarcık, JASAT, Kilis, Güncel, Haberler

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