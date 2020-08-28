Son dakika... Kilis'te şehitlik yeniden düzenlendi
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Son dakika... Kilis'te şehitlik yeniden düzenlendi

Son dakika habere göre Kilis'te şehitlik yeniden düzenlendi Kilis asri mezarlıktaki şehitlik yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.

28.08.2020 13:24 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:28

Kilis'te şehitlik yeniden düzenlendi

KİLİS - Kilis asri mezarlıktaki şehitlik yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün İl Özel İdaresine verdiği talimatla asri mezarlıkta bulunan şehitlikte düzenleme yapıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Vali Soytürk'ün talimatıyla asri mezarlıktaki şehitlik ile ilgili çalışmalara yaptıklarını ifade ederek, " Şehitliğimizde düzenleme yaptık. Yapılan düzenlemede Kilis Belediyesinin de katkısı oldu. 51 şehidimizin temsili mezarlarını buraya taşıdık. 51 şehidimiz aile mezarlığında, köylerimizde bulunuyor. 5 şehidimiz ise şehitliktedir. Toplam 56 şehidimizin bulunuyor. Şehitlikte en iyi şekilde düzenleme yaptık. 30 Ağustos Zafer Bayramına yetiştirdik" dedi.

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Son dakika... Kilis'te şehitlik yeniden düzenlendi

Kaynak: İHA

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