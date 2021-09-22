'KİLİS'TE KORONAVİRÜSTEN HASTANEYE YATANLARIN YÜZDE 90'I AŞISIZ'

KİLİS (DHA) - KİLİS İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, kentte koronavirüs nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 90'ının aşısız olduğunu söyledi.

Kilis'te, 24 merkezde halka randevusuz olarak Covid-19 aşısı yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Şekeroğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki aşı çadırını ziyaret ederek, aşı ekibiyle sohbet etti. Şekeroğlu, Kilis'te yoğun aşılama yaptıklarını belirterek, 'Sağlık Bakanlığı'mızın yeni açıkladığı rakamlara göre Kilis 2'nci doz aşılamada yüzde 60 oranındadır. Biz bu aşı oranını yüzde 75'lerin üzerine çıkarmak ve mavi iller arasında yer almak istiyoruz. Hastanede koronadan yatanların yüzde 90'ı aşı olmayan, geri kalanlar ise aşılarını tamamlamayanlardan oluşuyor. Aşılarını tamamlamış olan bireylerin hastaneye yatışları söz konusu değildir' dedi.