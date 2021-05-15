Son dakika! Kilis'te kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Edinilen son dakika haberine göre Kilis'te aralarında kavga çıkan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.
Kilis'te aralarında kavga çıkan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.
Ekrem Çetin Mahallesi'nde 2 kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet S, kardeşi Duran S'yi bıçakla yaraladı.
Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Duran S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Mehmet S. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz