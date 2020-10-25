Son dakika! Kilis'te husumetli iki aile arasında silahlı- taşlı- sopalı kavga: 8 yaralı
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Son dakika! Kilis'te husumetli iki aile arasında silahlı- taşlı- sopalı kavga: 8 yaralı

25.10.2020 00:15 | Son Güncelleme: 25.10.2020 00:19
Son dakika! Kilis'te husumetli iki aile arasında silahlı- taşlı- sopalı kavga: 8 yaralı

Son dakika haberler... KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yedigöz köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Korkmaz ile Tilki ailesi fertleri bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerince kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri yeni bir olayın yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika! Kilis'te husumetli iki aile arasında silahlı- taşlı- sopalı kavga: 8 yaralı
Son dakika! Kilis'te husumetli iki aile arasında silahlı- taşlı- sopalı kavga: 8 yaralı
Son dakika! Kilis'te husumetli iki aile arasında silahlı- taşlı- sopalı kavga: 8 yaralı
Son dakika! Kilis'te husumetli iki aile arasında silahlı- taşlı- sopalı kavga: 8 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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