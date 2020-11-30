Son dakika... Kilis'te gümrük kaçağı telefon operasyonu
30.11.2020 12:45 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:50
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kilis'te, bir araçta polisin yaptığı aramada.
Kilis'te, bir araçta polisin yaptığı aramada. gümrük kaçağı 37 cep telefonu, 77 şarj adaptörü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oylum Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştirildi. Araçta yurda kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 37 cep telefonu, 77 şarj adaptörü, 74 USB bağlantı kablosu ele geçirildi. Gümrük kaçakçılığıyla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı