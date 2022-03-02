Son dakika... Kilis'te düzenlenen operasyonda 17 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Kilis'te düzenlenen operasyonda 17 yabancı uyruklu yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Kilis'te düzenlenen operasyonda 17 yabancı uyruklu yakalandı

Son dakika haber: Kilis'te bir eve yapılan operasyonda 17 yabancı uyruklu yakalandı.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Kilis'te bir eve yapılan operasyonda 17 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedi Aralık Mahallesi Çerkez Zekeriya Sokağı'nda bir evde yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 17 Suriye uyruklu yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve hastanedeki işlemlerinin ardından Emniyet'e götürüldü.

Ekipler, bir otomobil ve motosiklete el koydu.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Kilis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title