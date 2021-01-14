Son dakika: Kilis'te, 5 kaçak göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Kilis'te, 5 kaçak göçmen yakalandı

14.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:27
Son dakika: Kilis'te, 5 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika haberleri... KİLİS'te, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine bir evde yapılan aramada Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 5 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, evde bulunan M.M., M.Ş. ve C.Ş. adlı kişiler polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Tolga Ciğerci Emre Taşdemir İsmail Kartal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kongre Instagram Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kilis'te, 5 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 11:29:52. #1.14#
title