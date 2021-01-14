Son dakika: Kilis'te, 5 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika haberleri... KİLİS'te, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine bir evde yapılan aramada Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 5 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, evde bulunan M.M., M.Ş. ve C.Ş. adlı kişiler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU