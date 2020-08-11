Son dakika... Kilis'te 12 kaçak göçmen yakalandı Son dakika güncel haberi: KİLİS'te, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 araçta, yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 12 göçmen yakalandı.

KİLİS'te, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 araçta, yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 12 göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mercidabık Mahallesi'nde 2 aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunanların kimliklerini kontrol eden polisler, 12 kişinin Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye girdiğini tespit etti. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA