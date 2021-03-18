Son dakika Kilis'e roket düştü! Kilis'te son durum ne? Kilis'e roket nereden atıldı?
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Son dakika Kilis'e roket düştü! Kilis'te son durum ne? Kilis'e roket nereden atıldı?

18.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:28
Son dakika Kilis'e roket düştü! Kilis'te son durum ne? Kilis'e roket nereden atıldı?

Kilis'e Suriye'den atılan iki roket boş alana düştü. Olay sonrası konu ile ilgili detaylar araştırılırken Kilis'te son durum ne? Kilis'e roket nereden atıldı gibi konular merak edildi. Son dakika Kilis'e roket düştü!

Suriye'den atılan 2 roket Kilis kent merkezine düşmesi ülke genelinde gündem oldu. Peki, Son dakika Kilis'e roket düştü! Kilis'te son durum ne? Kilis'e roket nereden atıldı?

KİLİS'TE SON DURUM NE?

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den atılan 2 roket Kilis kent merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki boş araziye düştü. İki roket de düştüğü boş arazide patlamadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Kilis Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis, roketin düştüğü bölgeyi kordon altına alarak kimseyi yaklaştırmadı. Ölen ya da yaralanın bulunmadığı bildirildi.

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