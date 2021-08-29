Son Dakika | Kılıçdaroğlu ve Akşener Mamak'ta kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katıldı

Son dakika haberlerine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 106 projeden oluşan 2021 Yılı Projeleri" için düzenlenen temel atma, açılış ve tanıtım törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 106 projeden oluşan 2021 Yılı Projeleri" için düzenlenen temel atma, açılış ve tanıtım törenine katıldı.

Mamak Dutluk Mahallesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ankaralı seğmenler halk oyunları gösterisi sundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı konuşmada, "Bugün burada 2 bin 103 konutun temelini atıyoruz. Tamamen belediye kendi imkanlarıyla yapıyor bunu. Canlı yayında 260 milyonluk dev kırımın yaşandığı şekilde ihale edilen 2 bin 376 konutun ve 31 adet ticari alanın ise ihalesi kesinleşince hemen temelini atacağız. Böylece onların 12 yılda yaptırdığı konut rakamını biz 2 yılda toplamda 4 bin 479 konut olarak ve kendi imkanlarımızla tamamlamayı hedefliyoruz. Geriye kalan konutların ise projelerini tamamlayıp, yine bu dönemde tamamlanması için de ayrıca çaba sarf edeceğiz." dedi.

Projeleri gerçekleştirirken, sokak ve mahalle dokusunu koruyacaklarını, yeşil alanları bulunan, kat sayısı düşük projeler üreteceklerini belirten Yavaş, eski komşulukları yeniden buluşturacak şekilde dağıtım yapmaya önem göstereceklerini vurguladı.

Göreve geldiği günden bu yana eski döneme ait 3 milyar lirayı aşan borç öderken 3 milyar 200 milyon liralık da yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Yavaş, bugün temeli atılan projenin ise 2 milyar lira civarında maliyetinin bulunduğunu ve "öz kaynaklarla" gerçekleştirileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından, Kılıçdaroğlu ve Akşener ile törene katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, alanda kurulan sahnede butona basarak projelerin temel atma ve açılışını gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'a gerçekleştirdiği projeler nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak