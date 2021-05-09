Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile Giresunspor'u kutladı

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile GZT Giresunspor camiasını tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile GZT Giresunspor camiasını tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana Demirspor ve GZT Giresunspor camiasını kutluyorum. Her iki takımımıza da gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu