Son dakika... Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere rahmet diledi
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Son dakika... Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere rahmet diledi

Son dakika... Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere rahmet diledi
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin alçakça tuzakladığı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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