Son dakika... Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere rahmet diledi

Bir son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.