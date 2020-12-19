Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
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Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

19.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:59
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Son dakika politika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te hastane yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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