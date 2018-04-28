Kılıçdaroğlu'ndan Dikkat Çeken "Gül" Yorumu: Çözüme Talip Olacağını Gösterdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Geniş bir mutabakat olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir." sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan manidar bir yorum geldi.

MUTABAKAT ARAYIŞININ DEVAM EDECEĞİ SİNYALİNİ VERDİ

Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili "Abdullah Gül, açıklamalarıyla çözüme talip olacağını gösterdi." diyerek, mutabakat çalışmalarının yeniden başlayacağı sinyalini verdi.

GÜL, "MUTABAKAT SAĞLANAMADI", ADAY OLMAYACAĞIM DEMİŞTİ

Abdullah Gül, aday olmayacağını şu sözlerle duyurmuştu:

Ben de geniş bir mutabakat olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir talep olursa kaçınmayacağımı belirtmişimdir. Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in çabaları sonrası geniş bir mutabakat olmadığı ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir. Tarih karşısında vicdanen sorumluyum.