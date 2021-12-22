Kılıçdaroğlu: "Türk lirasını yeniden itibarlı para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacak" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Türk lirasını yeniden itibarlı para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacak"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişi Tören alanından görüntüler Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesinin toplu açılış törenine katıldı.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişi

Tören alanından görüntüler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesinin toplu açılış törenine katıldı. (1)

Kılıçdaroğlu: Türk lirasını yeniden itibarlı para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacak

Kılıçdaroğlu: Türk lirasını yeniden itibarlı para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacak

Kılıçdaroğlu: Türk lirasını yeniden itibarlı para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacak

Kılıçdaroğlu: Türk lirasını yeniden itibarlı para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacak

AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri

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