Kılıçdaroğlu: "Türk lirasını yeniden itibarlı para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacak"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişi Tören alanından görüntüler Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesinin toplu açılış törenine katıldı.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişi
Tören alanından görüntüler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesinin toplu açılış törenine katıldı. (1)