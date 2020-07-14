Son Dakika: Kılıçdaroğlu: "İnsana hizmet etmeyi güzel bir görev olarak kabul ederiz"
Son dakika gelişmesine göre CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
14.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:20
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)
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Kaynak: AA