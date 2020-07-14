Son Dakika: Kılıçdaroğlu: "İnsana hizmet etmeyi güzel bir görev olarak kabul ederiz" Son dakika gelişmesine göre CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3) Kaynak: AA