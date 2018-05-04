Kılıçdaroğlu, İnce'nin Adaylığını Bu Sözlerle İlan Etti: Muharrem İnce Gel Bakalım Buraya

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının açıklandığı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki programda, halk oyunu ve sinevizyon gösteri yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki seçimlerde partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bir öğretmenin Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip olduğunu belirterek İnce'yi kürsüye davet etti.

"İZMİR'İN DAĞLARINDA ÇİÇEKLER AÇAR" MARŞIYLA KÜRSÜYE GELDİ

"İzmir'in dağlarında çiçekler açar" marşı ile kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, "25 Haziran'da sadece İzmir'in dağlarında değil, Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak." dedi.

Tüm seçmenlerden bir bayram havası içerisinde sandığa gitmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, 25 Haziran'da güzel günler göreceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"SIFIR BARAJ İTTİFAKI İSTİYORUZ"

"29 Ekim 1923'te cumhuriyeti kurduk. Bütün mazlumlara, ezilen halklara örnek olduk. 2018'deyiz, 21. yüzyıldayız. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye farklı bir döneme evrildi. 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirdiler, 20 Temmuz sivil darbesini yaptılar. Buna karşı çıkan bir tek CHP oldu. Neden ittifak yapmak istiyorsunuz diyorlar. Sıfır baraj ittifakı istiyoruz, her partinin katıldığı sıfır baraj ittifakı. Seçme hakkının önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Sıfır baraj ittifakı olursa, her vatandaş gönlünde yatan partiye oy verebilecek. Demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Siyasi partiler ülkenin çıkarları için bir araya gelmelidir. Ülkede kutuplaşmayı engellemek için ittifak istiyoruz. Bu ülkede huzur içinde yaşamak için ittifak istiyoruz. Buradan bu çağrıyı da tüm siyasi partilere yapıyoruz.

"YENİ BİR YOL AYRIMI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Söyledim, yeni bir yol ayrımı ile karşı karşıyayız. 21. yüzyıldayız, 20 Temmuz darbesinden sonra kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Güçler ayrılığı ilkesi yoktur. Yargı çökmüştür. Hesap verebilirlik, 80 milyondan toplanan vergilerin nereye gittiğinin hesabını siyasi iktidar vermemektedir. Medya kontrol altındadır, basın özgürlüğü tamamen bitmiştir. Bir grup medya direnmektedir, onlar da her türlü baskı altında."

"ÇAĞRIMDIR, HERKES SEÇMEN LİSTESİNİ KONTROL ETSİN"

"25 Haziran'da Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açsın diyorsak, çağrımdır herkes seçmen listesini kontrol etsin. İkinci görev, bu ülkenin aydınlarına, demokrasiye inananlara çağrımdır. Kimse tatile gidiyim, yaylaya çıkayım dememelidir. Herkes inadına inadına sandıklara gitmelidir. Sorunlarımız, Türkiye bugün bir beka sorunu yaşamaktadır. 5 sorunun aşılması lazım.

Demokrasi ve milli irade ipotek altındadır. 16 yıl önce bütün dünyayla barışık olan Türkiye bugün bütün dünyayla kavgalı. Toplumsal barışın sağlanması. Ayrıştıran değil birleştiren siyaset anlayışını egemen kılacağız. Ekonominin ne olduğu belli değil. Doları kontrol edemiyorlar. Mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmış durumda. Eğitim; anneler babalar, çocuklar hangi okula gidecek hangi sınava girecek bilmiyorlar.

"GEL BURAYA MUHARREM İNCE"

Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, 25 Haziran'da Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Seçim bildirgesi için toplantı yapacağız. Kopyacıdan siyaset adamı olmaz. İstedikleri kadar kopyalasınlar. Vicdani hür nesilleri kim yetiştirecek, öğretmen. Bu sorunları çözmek için bir öğretmen sorunları çözmek istiyor. Çaba sarf etmek istiyor. Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce."