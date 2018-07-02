Son Dakika! Kılıçdaroğlu ile İnce Bu Akşam Bir Araya Gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bu akşam 19.00'da bir araya gelecek. Eşlerin de katılacağı görüşmede 24 Haziran seçimleri değerlendirilecek ve partinin geleceği konuşulacak.

SEÇİMDEN SONRA İLK GÖRÜŞME

İnce ile Kılıçdaroğlu arasında seçimden sonra gerçekleşecek ilk görüşme olacak.

MUHARREM İNCE 81 İLİ ZİYARET EDECEK

Muharrem İnce 81 ile teşekkür ziyareti yapacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine, "Partinin il başkanlarına çağrımdır: karşılayacak, gezdirecek, gerekeni yapacak, uğurlayacaksınız" demişti.

"BENİM AĞZIMDAN KURULTAY DİYE BİR ŞEY DUYMAYACAKSINIZ"

Muharrem İnce'nin partisinin üzerinde oy oranına ulaşması sonrası CHP'de kurultay tartışması yaşanmış, İnce ise, "Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duymayacaksınız." demişti.

GÖZLER BU AKŞAMKİ BULUŞMADA

Kılıçdaroğlu ile İnce asrasında yapılacak görüşme merakla bekleniyordu. İkilinin görüşme sonrası açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin gelen bir bilgi yok.