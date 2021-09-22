Son dakika: Kılıçdaroğlu: "Terörle mücadelede yaralanan tüm güvenlik görevlilerine gazi statüsü verilmesi lazım"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması "Gaziler Buluşması"na katılan gazilerden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen "Gaziler Buluşması"na katıldı.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
"Gaziler Buluşması"na katılan gazilerden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen "Gaziler Buluşması"na katıldı. (2)