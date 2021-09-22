Son dakika: Kılıçdaroğlu: 'Terörle mücadelede yaralanan tüm güvenlik görevlilerine gazi statüsü verilmesi lazım' - Haberler
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Son dakika: Kılıçdaroğlu: "Terörle mücadelede yaralanan tüm güvenlik görevlilerine gazi statüsü verilmesi lazım"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması "Gaziler Buluşması"na katılan gazilerden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen "Gaziler Buluşması"na katıldı.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

"Gaziler Buluşması"na katılan gazilerden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen "Gaziler Buluşması"na katıldı. (2)

Son dakika: Kılıçdaroğlu: Terörle mücadelede yaralanan tüm güvenlik görevlilerine gazi statüsü verilmesi lazım

Son dakika: Kılıçdaroğlu: Terörle mücadelede yaralanan tüm güvenlik görevlilerine gazi statüsü verilmesi lazım

Son dakika: Kılıçdaroğlu: Terörle mücadelede yaralanan tüm güvenlik görevlilerine gazi statüsü verilmesi lazım

Son dakika: Kılıçdaroğlu:
AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Kılıçdaroğlu: 'Terörle mücadelede yaralanan tüm güvenlik görevlilerine gazi statüsü verilmesi lazım' - Haberler
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